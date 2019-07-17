У "ЄС" назвали заяви Гройсмана щодо партії "грубим застосуванням адмінресурсу"

У партії "Європейська солідарність" вважають заяви Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо цієї політсили "грубим застосуванням адміністративного ресурсу".

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Протягом усієї виборчої кампанії "Європейська солідарність" поводилася максимально коректно по відношенню до партії Гройсмана, як і до всіх учасників перегонів з демократичного табору. Ми ніколи не реагували на агресивні випади Володимира Гройсмана на адресу команди, якій він цілком і повністю зобов’язаний своїм кар’єрним ростом. Кілька років тому його критика могла б виглядати як сміливість. Але тепер, коли лунає в спину, свідчить про зовсім інші риси характеру. Очевидно, ці риси зрозумілі і виборцям", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі "Європейської солідарності" також зазначили: "Про те, що партія Гройсмана не долає п’ятивідсоткового бар’єру, переконливо свідчать опитування усіх провідних соціологічних центрів".

"Головне, щоби, обманюючи виборців, Володимир Борисович і сам не обманувся з фейковими дослідженнями, які малюють йому недосяжний поріг. В останній соціології навіть вийшло так, що загальний відсоток голосів за підтримку усіх партій склав 100,6%. Партія Гройсмана належить до кола тих політичних партій, які розпорошують голоси проєвропейськи орієнтованих виборців і збільшують бонус для п’ятої колони", - заявили у політсилі.

Там також нагадали, що на початку виборчої кампанії Гройсман сам відхилив пропозицію діяти спільно на фоні тих нових викликів, які постали перед країною.

"Вважаємо, що подальша полеміка вже не має сенсу, позаяк вже за лічені дні нас розсудять виборці. А погрози прем’єр-міністра на адресу одного із лідерів перегонів ми розглядаємо як грубе застосування адміністративного ресурсу", - наголосили у "Європейській солідарності".

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 17 липня закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відреагувати на "брудні політтехнології" у ЗМІ та соціальних мережах проти демократичних партій.

Зокрема, Гройсман заявив, що "в останні тижні запущена цілеспрямована і брудна політтехнологічна гра, яка сьогодні заполонила ЗМІ та соцмережі". "Інформація наступна: люди, ви не голосуйте за демократичні партії, тому що вони не прохідні, а голосуйте тільки за одну партію Петра Порошенка. На мій погляд, це маніпуляція і намагання людям задурити голови”, - зазначив він.

Гройсман додав, що в інтернеті є десятки акаунтів, які задіяні у цих політтехнологіях і фінансуються "з різних неполітичних джерел", тобто поза межами виборчих фондів.

Парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.