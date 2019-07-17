В Instagram 82% постів про вибори присвячені "Слузі народу"

У соціальній мережі Instagram 82% всіх унікальних постів присвячені партії Володимира Зеленського «Слуга народу».

Про це повідомив головний редактор онлайн-платформи UkraineWorld Володимир Єрмоленко під час презентації результатів дослідження «Соцмережі про #вибори: за що голосують фейсбук, інстаграм та вконтакте” в Укрінформі.

«82% всіх унікальних Instagram-постів - саме про партію «Слуга народу», тоді як «Європейську солідарність», що на 2- му місці, згадують лише у 17% постів про вибори. Цікавий тренд: значну частину «хештег- імперії» прихильників Зеленського посідають хештеги «Кварталу - 95». Це був один із ключів успіху Зе-кампанії: переманювання аудиторії Кварталу в політичний проєкт Зеленського, міграція «розважальної» аудиторії в «електоральну», - сказав Єрмоленко.

Натомість, за його словами, у соцмережі VK критика Зеленського зросла пропорційно до його заяв і перших кроків, що суперечили російській позиції щодо України. Серед найпопулярніших постів про парламентські вибори в Україні у VK було чимало тих, що містили передбачення щодо потенційного провалу Зеленського, маркуючи його політику як «шоу».

«Ще у нашому минулому звіті ми показали, що VK після санкцій стала зоною жорсткої російської пропаганди. Нинішній етап дослідження цей висновок ще раз підтверджує», - зазначив Єрмоленко.

Він наголосив, що від партії “Голос” очікували змагання зі “Слугою народу” за молоду аудиторію Instagram, але до середини червня Вакарчуку цього не вдалося: його партія згадується лише у 5% Instagram-постів, які стосуються виборів. Проте, цю ситуацію можна пояснити пізнім стартом офіційної кампанії “Голосу”.

Дослідження також показало, що у Facebook та VK негатив щодо політиків перемагає. У російській соцмережі будь-яку українську політичну силу, яка виступає за суверенну і демократичну Україну, зневажають та висміюють. Аудиторія VK не любить жодної української партії, навіть проросійських.

У Facebook негатив переважає позитив щодо всіх партій, окрім "Батьківщини". Негативна риторика домінує у 42% проаналізованих Facebook-постів, тоді як позитивна зустрічається тільки у 15 %. "Опозиційна платформа – За життя" є єдиною партією, щодо якої у Facebook негативні пости переважають не тільки позитивні, але й нейтральні.

Дослідження було проведено спільно з аналітичною компанією Singularex в рамках ініціативи громадської організації "Інтерньюз-Україна" - UkraineWorld. За допомогою Neutral Networks та методів Artificial Intelligence аналітики дослідили 5,6 млн постів від користувачів, які позначили Україну як країну свого проживання, за період 1 травня – 17 червня 2019 року.