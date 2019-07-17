Чотири партії впевнено проходять до Ради, ще три мають шанс
Про це під час пресконференції розповів директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За нашими даними, впевнено проходять 5-відсотковий бар’єр чотири політичні сили. Лідером залишається партія "Слуга народу", яка набирає 42,5%, на другому місці - "Опозиційна платформа — За життя" з рейтингом 15,1%, "Європейська солідарність" - 8,1%, четверте місце з 7,6% "Батьківщина", - сказав Дмитрук.
За його словами, ще три партії мають шанс подолати прохідний бар'єр. Зокрема, "Голос" (4,8%), "Громадянська позиція" (4,8%) та "Сила і Честь" (4,6%): "Ми ще маємо три партії, які за нашими даними не долають 5-відсотковий бар'єр, але враховуючи наш рівень похибки, ми все ж таки залишаємо для них шанси подолання 5-відсоткового бар'єру — це партії "Голос", "Громадянська позиція", "Сила і честь".
"Якщо ми повернемося до показників явки і вікового розподілу, то ми побачимо, що по поточних цифрах три партії, які претендують, мають рівні шанси, але якщо ми подивимося в розрізі вікових груп, то ми бачимо що програють ті політичні сили, в електораті яких більше молоді. Відповідно, якщо прогнозувати результати виборів, то менший відсоток скоріше за все буде в "Слуги народу" та "Голосу". У той же час у "Громадянської позиції" наявність електорату років 50+ дає їм більше шансів зберегти свій результат і подолати 5-відсотковий бар'єр", - зазначив він.
Крім цього, за словами директора Центру "Соціальний моніторинг", наявність електорату старшої вікової групи відіграє позитивну роль для таких партій як "Опозиційна платформа — За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".
Опитування є загальнонаціональним, проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка і Центром "Соціальний моніторинг" з 3 до 10 липня 2019 року методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення +/-1,8 %. Участь в опитуванні взяли понад 3000 респондентів.