Чотири партії впевнено проходять до Ради, ще три мають шанс

Чотири політичні партії мають шанси подолати 5-відсотковий бар’єр для проходження до Верховної Ради на майбутніх позачергових виборах.

Про це під час пресконференції розповів директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашими даними, впевнено проходять 5-відсотковий бар’єр чотири політичні сили. Лідером залишається партія "Слуга народу", яка набирає 42,5%, на другому місці - "Опозиційна платформа — За життя" з рейтингом 15,1%, "Європейська солідарність" - 8,1%, четверте місце з 7,6% "Батьківщина", - сказав Дмитрук.

За його словами, ще три партії мають шанс подолати прохідний бар'єр. Зокрема, "Голос" (4,8%), "Громадянська позиція" (4,8%) та "Сила і Честь" (4,6%): "Ми ще маємо три партії, які за нашими даними не долають 5-відсотковий бар'єр, але враховуючи наш рівень похибки, ми все ж таки залишаємо для них шанси подолання 5-відсоткового бар'єру — це партії "Голос", "Громадянська позиція", "Сила і честь".

"Якщо ми повернемося до показників явки і вікового розподілу, то ми побачимо, що по поточних цифрах три партії, які претендують, мають рівні шанси, але якщо ми подивимося в розрізі вікових груп, то ми бачимо що програють ті політичні сили, в електораті яких більше молоді. Відповідно, якщо прогнозувати результати виборів, то менший відсоток скоріше за все буде в "Слуги народу" та "Голосу". У той же час у "Громадянської позиції" наявність електорату років 50+ дає їм більше шансів зберегти свій результат і подолати 5-відсотковий бар'єр", - зазначив він.

Крім цього, за словами директора Центру "Соціальний моніторинг", наявність електорату старшої вікової групи відіграє позитивну роль для таких партій як "Опозиційна платформа — За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Опитування є загальнонаціональним, проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка і Центром "Соціальний моніторинг" з 3 до 10 липня 2019 року методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення +/-1,8 %. Участь в опитуванні взяли понад 3000 респондентів.