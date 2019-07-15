Вибори до Ради: в Укрінформі 21 липня оголосять результати національного екзит-полу

У день проведення парламентських виборів 21 липня в інформаційному агентстві Укрінформ відбудеться оприлюднення даних національного екзит-полу.

Також організатори екзит-полу проведуть цього дня кілька пресконференцій в Укрінформі.

Так, о 14:00 відбудеться пресконференція, присвячена поточному звітуванню про перебіг процесу опитування респондентів на виході з виборчих дільниць, ймовірним проблемам та складнощам, що можуть виникнути в інтерв’юерів під час збору даних.

О 19:45 розпочнеться пресконференція, на якій оприлюднять результати опитування станом на 18:00.

О 22:00 відбудеться пресконференція, на якій оголосять оновлені дані національного екзит-полу (станом на 20:00).

Як повідомлялося, 11 липня Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова оголосили про старт проекту «Національний екзит-пол 2019 – парламентські вибори». Ці організації проведуть 21 липня, у день виборів до Верховної Ради України, опитування на виході з виборчих дільниць.

Головна мета проекту - забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів. Реалізація проекту проходитиме під контролем наглядової ради, до якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські журналісти та експерти.

Національний екзит-пол під час парламентських виборів-2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, міжнародного фонду «Відродження», Посольства Канади в Україні.