Вибори Ради: з початку кампанії поліція відкрила вже 210 справ

З початку виборчої кампанії до парламенту поліція відкрила 210 кримінальних проваджень.

Про це інформує Департамент комунікації Нацполіції України.

"Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по 210 фактам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 157 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 53 кримінальні провадження пов’язані із проведенням виборчої кампанії.

Також, як зазначив заступник голови НПУ Олександр Фацевич, загалом з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією (2587 фактів) та підкупом виборців (422).

Водночас, як відмічають у відомстві, зареєстровано 109 випадків хуліганства та 133 факти пошкодження майна.

За даними поліції, також було складено 817 адмінпротоколів. Найбільше протоколів – 591 – складено за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без передбаченої законодавством інформації.

А за порушення порядку розміщення агітматеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях складено 117 протоколів.