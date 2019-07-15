Підкуп виборців: організатори схеми обіцяли 1500 гривень за голос

На Закарпатті поліція викрила групу осіб в організації схеми підкупу виборців на користь одного з кандидатів. За один голос громадянам обіцяли 1500 гривень. Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання причетних до протиправної діяльності осіб.

Про це інформують у ГУНП в Закарпатській області.

“На Закарпатті поліція викрила групу осіб в організації схеми підкупу виборців на користь одного з кандидатів. За один голос та голосування виключно за одного кандидата у народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень. Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання причетних до протиправної діяльності осіб” - йдеться в повідомленні.



Як повідомляється, у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України, було задокументовано групу осіб, яка через підпорядкованих посадових та довірених осіб організувала «схему» скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради.

Під час процесуальних заходів співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції та Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що вказані особи спочатку формують списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій «голос» за певного кандидата.

Надалі один примірник сформованих списків передається так званим кураторам, а один - залишається безпосередньо у тих, хто займається грошовою агітацією виборців.

Далі у день виборів за голосування за певного кандидата у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1000-1500 гривень. Аби виборець після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно буде сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного депутата та передати фото куратору.

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Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки за місцем мешкання осіб, причетних до організації мережі підкупу виборців.

У поліції наголошують, що за порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Кандидати та особи, які погоджуються продати свій голос за певного кандидата, мають розуміти, що за свої незаконні дії вони відповідатимуть за законом.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті проходять масові обшуки в осіб, які підозрюються у підкупі виборців.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice