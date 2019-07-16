У ЦВК прокоментували рішення суду щодо Кузьміна

Ексзаступник генпрокурора Ренат Кузьмін залишається кандидатом у народні депутати за виборчим списком від партії "Опозиційна платформа - За життя" відповідно до рішення суду, ЦВК інших рішень на виконання відповідної судової ухвали не має приймати.

Про це заявив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко у коментарі “5 каналу”.

"Рішення суду є, яке зобов’язує Центральну виборчу комісію фактично поновити реєстрацію пана Кузьміна. Це буде зроблено в дуже простий спосіб: ми нічого робити не будемо, оскільки рішення говорить про те, що постанова, якою Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію пана Кузьміна, скасована, а значить, залишається в силі стара постанова про те, що пан Кузьмін є кандидатом у народні депутати", - зазначив він.

Водночас Радченко додав: "якщо суд не довіряє Службі безпеки України, ну, що ж, тоді Центральна виборча комісія виконає рішення суду".

Як повідомляв Укрінформ, 5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. У список цієї партії Кузьмін включений під №35.

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Причина скасування реєстрації Кузьміна - невиконання вимоги закону щодо п'ятирічного терміну проживання в Україні до виборів, інформацію про що ЦВК надала СБУ.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 11 липня скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації Кузьміна. Центрвиборчком оскаржив це рішення у Верховному суді.

Верховний суд підтвердив законність скасування апеляційним судом рішення ЦВК про зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати Кузьміна.