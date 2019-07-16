Верховний суд дозволив Кузьміну балотуватися в Раду

Верховний суд підтвердив законність скасування апеляційним судом рішення ЦВК про зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна.

Про це Кузьмін повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Верховний суд підтвердив законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом незаконного зняття з реєстрації кандидатом в народні депутати за списками «Опозиційна платформа - За життя», - написав Кузьмін і розмістив сканкопію відповідного рішення ВС від 15 липня.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом в народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя". У список цієї партії Кузьмін включений під №35.

Причина скасування реєстрації Кузьміна - невиконання вимоги закону щодо п'ятирічного терміну проживання в Україні до виборів.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 11 липня скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації Кузьміна. Центрвиборчком оскаржив це рішення у Верховному суді.