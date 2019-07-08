Ексзаступник генпрокурора Кузьмін позивається до Парубія
Про це інформує пресслужба суду.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Рената Кузьміна до кандидата у народні депутати Андрія Парубія. Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх п’яти років на території України та перетину ним кордону", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що позивач оскаржує дії Парубія, які мали місце під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради України 3 липня 2019 року, бо вважає, що Парубій як кандидат у народні депутати України перевищив надані йому законом повноваження Голови ВРУ та народного депутата України.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.
Як повідомлялося, 3 липня 2019 року голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до ГПУ, СБУ і ДПС з проханням надати відомості про перебування в Україні останні 5 років Анатолія Шарія, Андрія Клюєва і Рената Кузьміна, які зареєстровані кандидатами в народні депутати.
5 липня ЦВК заявила, що реєстрацію ексзаступника генерального Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя» скасовано, бо він не дотримав вимогу закону щодо п'ятирічного терміну проживання в Україні до виборів.