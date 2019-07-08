Ексзаступник генпрокурора Кузьмін позивається до Парубія

Ексзаступник генерального прокурора Ренат Кузьмін подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва до Андрія Парубія.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Рената Кузьміна до кандидата у народні депутати Андрія Парубія. Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх п’яти років на території України та перетину ним кордону", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що позивач оскаржує дії Парубія, які мали місце під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради України 3 липня 2019 року, бо вважає, що Парубій як кандидат у народні депутати України перевищив надані йому законом повноваження Голови ВРУ та народного депутата України.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.

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Як повідомлялося, 3 липня 2019 року голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до ГПУ, СБУ і ДПС з проханням надати відомості про перебування в Україні останні 5 років Анатолія Шарія, Андрія Клюєва і Рената Кузьміна, які зареєстровані кандидатами в народні депутати.

5 липня ЦВК заявила, що реєстрацію ексзаступника генерального Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя» скасовано, бо він не дотримав вимогу закону щодо п'ятирічного терміну проживання в Україні до виборів.