Нацрада пропонує санкції за політичну агітацію недержавною мовою

“Національна рада одним зі своїх ключових завдань у рамках моніторингу виконання телерадіомовниками вимог виборчого законодавства ставить, зокрема, й мову політичної агітації та політичної реклами. За наявності порушень ініціюватиму призначення перевірок таких мовників і, відповідно, застосування санкцій”, - пояснив член Нацради.

Водночас він уточнив, що такої санкцією може стати “оголошення попередження”.

Разом із тим, відповідно до норм чинного законодавства, інформацію про зафіксовані порушення “мовного” закону Нацрада також передаватиме до Центральної виборчої комісії та правоохоронних органів.

Читайте також: Опоблок зареєстрував у Раді законопроєкт про скасування мовного закону

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок, 16 липня, набув чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема стаття 18 цього закону передбачає, що матеріали передвиборної агітації в усіх її форматах (телебачення, радіо, зовнішня реклама, листівки і газети, інтернет-реклама) повинні бути державною мовою.