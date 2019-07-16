Опоблок зареєстрував у Раді законопроєкт про скасування мовного закону

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10459 “Про визнання таким, що втратив чинність Закону України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Авторами відповідної законодавчої ініціативи виступили народні депутати з фракції “Опозиційний блок” Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євгеній Мураєв, повідомляється на сайті парламенту.

У картці законопроєкту вказано, що він був внесений до ВР 16 липня. Разом з тим пояснювальна записка та інші супровідні документи до проєкту на сайті ВР поки відсутні.

Водночас на сайті “Опоблоку” із посиланням на авторів законопроєкту зазначається, що "мовний закон" порушує норми Конституції та ратифікованих Україною Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов гарантують вільний розвиток, використання та захист усіх мов національних меншин, які мешкають на території України в частині гарантій розвитку російської та інших мов нацменшин (ст. 10 і 11) і в частині заборони дискримінації (ст. 24).

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Окрім того, у політсилі звертають увагу на те, що "мовний законопроєкт" нібито був прийнятий із грубими порушеннями Регламенту роботи Верховної Ради.

“Головуючий на засіданні Андрій Парубій виніс його на голосування, порушивши чітко описану Регламентом процедуру. Також зафіксовані численні факти неперсонального голосування народних депутатів, що грубо порушують вимоги Конституції та Регламенту Верховної Ради”, - йдеться у повідомленні пресслужби “Опоблоку”.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За його ухвалення проголосували 278 народних депутатів.

Однак народні депутати від "Опозиційного блоку" зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанови про скасування закону про мову. 14 травня парламент відхилив ці проєкти постанов, які блокували підписання закону, після чого Голова ВР Андрій Парубій відразу підписав "мовний закон".

Того ж дня закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" направили на підпис Президенту, який підписав його 15 травня.

У парламентській газеті «Голос України» текст закону опублікували 16 травня. Переважна більшість його норм набуває чинності за два місяці після опублікування.

Водночас 21 червня депутати з фракції “Опозиційний блок” передали до Конституційного Суду подання про визнання "мовного закону" таким, що суперечить Основному закону держави.