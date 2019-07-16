"Голос" запустив телеграм-бот для спостереження за виборами

Політична партія "Голос" створила перший в Україні відкритий телеграм-бот для спостереження за позачерговими парламентськими виборами.

За його допомогою можна інформувати, зокрема, про порушення здійснення агітації, повідомляє пресслужба політсили.

"Партія "Голос" першою в Україні запустила відкритий телеграм-бот для спостерігачів на позачергових парламентських виборах. Бот "Голосу" – це помічник для спостерігача, за допомогою якого можна навчатися, фіксувати порушення та спостерігати за виборами онлайн", – йдеться у повідомленні.

У партії звертають увагу на те, що бот дозволяє інформувати партію про порушення агітації – наприклад, сфотографувати незаконний агітаційний плакат, поставити мітку геолокації, і штаб "Голосу" буде подавати відповідні заяви до поліції.

Водночас найбільше уваги в "Голосі" при розробці телеграм-бота присвятили темі навчання.

"Ми зняли 58 півхвилинних відео, в яких вичерпно розказали про права та обов’язки спостерігачів на виборах. Замість того, щоб носити з собою десятки паперових конспектів про всі процедури та виборчі норми, достатньо обрати запитання та одразу отримати на нього відповідь", — сказав представник партії у ЦВК із правом дорадчого голосу Андрій Гевко.

У бот також завантажили каталог з найпоширенішими типовими порушеннями у день виборів.

Після кожного навчального відео, бот ставить запитання, щоб людина краще запам’ятала вивчений матеріал. Від кількості правильних відповідей залежить рейтинг користувача у телеграм-боті.

Бот можуть використовувати не тільки офіційні спостерігачі, а й усі громадяни, які стануть свідками будь-яких порушень на виборчій дільниці.

Гевко підкреслив, що цей телеграм-бот буде помічником абсолютно для всіх спостерігачів незалежно від того, яку політичну партію вони представляють.

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