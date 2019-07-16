На Дніпропетровщині ДВК залишилась без приміщення

У місті П'ятихатки Дніпропетровської області (34 виборчий округ) залишилась на вулиці дільнична виборча комісія №120441.

Про це повідомили у пресслужбі Громадянської мережі ОПОРА у Дніпропетровській області.

"Близько 1000 виборців можуть не реалізувати своє виборче право. Вирішувати питання планують традиційним шляхом через суд. Міськрада готує позов. Дана ситуація ускладнюється, оскільки у приміщенні залишилися речі, документи ДВК, списки виборців. Комісія не може повноцінно виконувати свої функції", - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, 15 липня спостерігачка ОПОРИ в 34 виборчому окрузі під час робочого візиту з’ясувала, що дільнична виборча комісія №120441 не працює з 12 липня.

Виборча дільниця №120441 знаходиться у місті П'ятихатки Дніпропетровської області за адресою вул. Мірошниченко, буд. 107 (відділення поштового зв'язку, актова зала). За даними офіційного сайту ЦВК, це є постійна виборча дільниця.

За словами комісії, 12 липня у чергових ДВК №120441 вилучили ключі від дільниці та закрили приміщення.

Члени комісії повідомляють, що в приміщенні ДВК наразі залишається виборча документація: "За збереження цієї документації ніхто з працівників Укрпошти відповідальності не несе", - зазначається в протоколі, який склали члени комісії. Проте, наразі секретар комісії відмовилась надавати коментарі з цього приводу.

Читайте також: ЦВК зняла з виборів одного з кандидатів від Опоблоку

В ОПОРІ нагадали, що подібна проблема виникала напередодні президентських виборів 31 березня 2019 року, тоді комісію взагалі не допустили до приміщення. Засідання та чергування членів комісії відбувались у міській раді, а печатку та документацію голова комісії носив з собою. Тоді суд прийняв рішення на користь ДВК.