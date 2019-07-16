Зеленський закликає українців не голосувати за шахраїв

Президент Володимир Зеленський записав відео за кермом автомобіля з логотипом електромобіля Tesla та закликав українців не голосувати за шахраїв.

Відповідне відео Президент опублікував у Facebook.

"Є така ситуація, зараз дуже багато шахрайства та аферистів. Хтось відкриває якісь ПП або ТОВ... а потім іде назва тієї партії, яку я не можу вголос сказати, тому що це буде агітація. Я особисто звертаюсь до кожної людини, яка буде голосувати за того чи іншого мажоритарника: коли ви приходите (голосувати — ред.) і бачите прізвище, то повинно бути сполучення "політична партія", а потім вже назва партії. Ні "ПП", ні "МВ", ні "ТО", ні "ТВО", а - політична партія", - наголосив Зеленський.