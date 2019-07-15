Вся виборча агітація і теледебати з 16 липня мають бути українською — Нацрада

Усі матеріали передвиборної агітації з 16 липня повинні бути державною мовою.

Про це попереджає на офіційному сайті Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

“16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя.Серед іншого закон визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом”, - наголошується в повідомленні.

Зокрема, згідно з ч.4 ст. 18 цього закону, "матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, виконуються державною мовою".

Окрім того, матеріали передвиборної агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їх результати, а також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

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Згідно з частиною 5 ст. 18, "у порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України”.

Національна рада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборної агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року.

Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня цього року та опублікований у газеті “Голос України” 16 травня. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень закону він набуває чинності через два місяці з дня його опублікування за винятком окремих норм.