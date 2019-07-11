Євроінтеграція і деокупація: представники політсил обговорили пріоритети нової Ради

Відбулася публічна дискусія щодо пріоритетів та планів нового парламенту за участю політологів, експертів та представників різних політсил.

Захід проходив в Укрінформі з ініціативи "Виборчої Ради UA" та РПР.

"Ця ініціатива позапартійна, громадянська ініціатива. Наше об'єднання вирішило посприяти більш усвідомленому вибору політиків. Які завдання ми ставимо від цих дискусій: ми вас, представників партій, розглядаємо як уповноважені голоси партій, які відповідають і фіксують ті обіцянки і пояснюють нам, як вони будуть виконувати їх", - зазначив голова громадської ініціативи "Виборча Рада UA" Євген Бистрицький.

Основною темою заходу стала тема безпеки, оборони та деокупації у планах майбутнього парламенту.

Так, до участі в дискусії долучились представники політичних партій "Голос, "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

У свою чергу, як зазначив Бистрицький, представники партії "Опозиційна платформа - За життя" відмовились долучатись до заходу.

Організатори дискусії запропонували учасникам оприлюднити політику партій в таких питаннях: Європейська та євроатлантична інтеграція України; Політика санкцій та економічна політика стосовно Росії; Питання деокупації та реінтеграції Донбасу та Криму; Інформаційна безпека України; Політика оборонних витрат, реформа оборонної промисловості.

До дискусії також долучились представники фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, політологи та експерти з профільних питань.

Як зазначили організатори заходу, в аналогічному форматі також заплановано зустріч щодо питань гуманітарної політики на 18 липня.

Це третя з чотирьох публічних дискусій представників громадської ініціативи Виборча Рада UA та Реанімаційного Пакету Реформ з представниками партій щодо пріоритетів та планів нового парламенту.

Проєкт здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, а також за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" у співпраці з Реанімаційним Пакетом Реформ в рамках програми з інституційної розбудови Центру демократії та верховенства права, що здійснюється за фінансової підтримки Швеції.