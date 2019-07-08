У Миколаєві кандидат від «Слуги народу» використовував посаду для агітації - ОПОРА

У Миколаєві кандидат від «Слуги народу» використовував посаду для агітації - ОПОРА

Укрінформ
У Миколаєві кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Пасічний використовував свою посаду для агітації.
Про це повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий.

«Під час проведення Кубку вуличного футболу в Миколаєві кандидат у народні депутати по округу №127 Олександр Пасічний, який є керівником Федерації футболу Миколаївської області, ймовірно, використовував своє службове становище для ведення агітації. А судді турніру були одягнені в футболки з символікою партії «Слуга народу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ігор, які проходили одночасно на двох майданчиках, головний суддя заходу Євген Фішман озвучив у мікрофон, що капітани команд повинні підійти до реєстраційного столика, де на них очікуватиме приємний сюрприз від Олександра Пасічного - вручення футбольних м’ячів.

Окрім того, арбітри турніру Юрій Ковальчук і Тарас Дегтяр були вдягнені і у брендовані зелені футболки з написом «Зе! Депутат Слуга народу Олександр Пасічний Округ №127». Головний суддя Євген Фішман на початку заходу теж був одягнений у таку футболку, однак для вручення м’ячів переодягнувся у звичайну. Позаду стола організаторів був розміщений банер із текстом «Кубок Заводського району по вуличному футболу при підтримці Олександра Пасічного».

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Слід зауважити, що новина про цей захід розміщена на сторінці Пасічного в Facebook та розповсюджується з поміткою «Реклама». В свою чергу, Ліга вуличного футболу розміщує на своїй сторінці агітаційні ролики кандидата Пасічного з написом партії «Зе! Депутат Слуга народу».

Експерти ОПОРИ вважають такі дії кандидата порушенням ч.22 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

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