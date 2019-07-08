Агітація, підкуп, хуліганство: поліція назвала поширені “виборчі” порушення

Поліція відкрила 95 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільша кількість порушень пов'язана з незаконною агітацією.

Про це повідомляє МВС України.

"Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1 675 фактів, підкупом виборців – 198, перешкоджанням здійсненню виборчого права – 60, хуліганством – 56 та пошкодженням майна – 43", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 2 384 повідомлення про порушення. Крім того, правоохоронці склали 491 адміністративний протокол за фактами порушення у виборчій сфері.

Позачергові вибори до Верховної Ради призначено на 21 липня цього року.