"Партія пенсіонерів" не змогла зняти Саакашвілі з виборів

Шостий апеляційний адмінсуд Києва відмовив "Партії пенсіонерів України" у задоволенні позову до ЦВК про скасування реєстрації Міхеїла Саакашвілі кандидатом в народні депутати.

Відео з оголошенням рішення суду виставив на своїй сторінці у Facebook адвокат і член партії РНС Павло Богомазов.

"Суд вирішив у задоволенні адміністративного позову "Партії пенсіонерів України" до Центральної виборчої комісії, третя особа - політична партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі про визнання протиправною постанову ЦВК від 29 червня в частині реєстрації Саакашвілі для участі в парламентських виборах 21 липня відмовити повністю", - оголосив рішення суду головуючий суддя.

Рішення суду набирає чинності після закінчення терміну на апеляційне оскарження. Його можуть оскаржити у Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду.

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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах.

Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил” Саакашвілі.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а вже 26 липня 2017 року президент Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство.

Сам Саакашвілі цього ж дня після прибуття в Україну сказав, що не братиме участі у виборах і не обговорював з Зеленським ніякі посади.

Однак 6 червня Саакашвілі уже змінив свою думку і сказав, що йде на вибори до Верховної Ради за списком партії "Рух нових сил".

"Партія пенсіонерів України" подала адміністративний позов до суду проти ЦВК, вимагаючи скасувати постанову про реєстрацію Саакашвілі кандидатом у депутати.

У Партії пенсіонерів вважають, що Саакашвілі безперервно не проживав в Україні протягом 5 років як її громадянин, що є вимогою до кандидата в депутати.