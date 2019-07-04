"ЄС" готує акцію під стінами КСУ проти скасування закону про люстрацію

У четвер, 4 липня, активісти партії "Європейська Солідарність" проведуть акцію проти скасування закону про люстрацію.

Про це йдеться у відповідній заяві політсили.

"4 липня Конституційний Суд розгляне закон "Про очищення влади". Результатом може стати скасування люстрації в Україні. Це означає, що всі чиновники часів Януковича зможуть повернутися на високі державні посади. Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову? А Клюєв уже збирається до України. Колись це здавалося фантастикою, але тепер і повернення самого Януковича стає дедалі більш реальним", – йдеться у повідомленні.

У "ЄС" попереджають, що в разі скасування закону – одіозні проросійські політики зможуть поновитися на своїх посадах. Ба більше – через суди змусити державу виплатити їм грошову компенсацію щонайменше за останні 5 років.

Як уточнює прес-служба, о 9:30 народні депутати, волонтери та всі небайдужі збираються під стінами Конституційного Суду в Києві по вул. Жилянська, 14.