“Євросолідарність” застерігає місцеві органи влади від участі у реваншистських сценаріях

Партія “Європейська солідарність” застерігає місцеві органи влади від участі у кремлівських сценаріях знищення української державності.

Про це повідомляє пресслужба партії.

“Партія “Європейська солідарність” застерігає усі місцеві органи влади від участі у кремлівських сценаріях знищення засад української державності. “Європейська солідарність” наполягає на тому, що фракції партії у місцевих радах і кожен окремий депутат від партії у своїх рішеннях мають підтримувати і поділяти позицію партії, особливо коли йдеться про принципові питання функціонування державної мови, декомунізації, люстрації, інших важливих для української незалежності законів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що “Євросолідарність” “обурена широкомасштабним наступом на державницькі здобутки останніх 5 років, зокрема на закон про декомунізацію та закон про мову”.

Як повідомляє пресслужба, сили проросійського реваншу намагаються організувати скоординовану атаку на підвалини української ідентичності через місцеві органи влади, зокрема через рішення місцевих рад і використовують для цього маніпулятивні прийоми.

“Зокрема, в Одеській обласній раді проєкт рішення щодо скасування закону про мову був прихований у пакетному голосуванні з господарських питань. План реваншистів простий і зрозумілий: організувати масові звернення щодо скасування закону про мову та закону про декомунізацію до Президента Зеленського начебто від громадян України, під які будуть підкладені відповідні рішення місцевих рад”, - йдеться у повідомленні.

У партії “Європейська солідарність” застерігають, що фракції чи депутати, які будуть підтримувати антиукраїнські рішення, вважатимуться такими, що втратили політичний зв’язок із партією, не представляють її позицію і керуються виключно власними кон’юнктурними інтересами.

Читайте також: Партія Порошенка застерігає реваншистів від спроб скасувати мовний закон

“Зокрема, це стосується депутатів фракції «БПП «Солідарність» у Харківській міськраді, які проігнорували позицію партії під час ганебного голосування за повернення проспекту Григоренка імені ката українського народу Жукова. Партія «Європейська солідарність» надалі відмежовується від будь-яких дій та рішень депутатів цієї фракції, які втратили ідеологічні і моральні підстави вважатися членами нашої команди”, - ідеться в заяві.

У партії наголошують, що “Європейська солідарність” буде давати рішучу відсіч кожному прояву антиукраїнських сил.