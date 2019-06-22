Партія Порошенка застерігає реваншистів від спроб скасувати мовний закон

Одночасно з атакою проти Української церкви проросійські реваншисти взялися атакувати святе – українську мову.

На цьому наголошується у заяві партії "Європейська солідарність".

"Конституційний суд України отримав конституційне подання за підписом 51 народного депутата з фракції Опозиційного блоку – форпосту Кремля – щодо конституційності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Боротьба реваншистів проти закону про мову – це не тільки передвиборчий піар чи намагання нівелювати досягнення п’ятого Президента України Петра Порошенка. Це прагнення путінських посіпак вислужитися перед хазяїном Кремля", - наголосили в Європейській солідарності.

На їх переконання, українська мова для промосковських політиків є жорстким подразником, оскільки вона несе в собі генетичний код української нації і є основою її ідентичності.

"Європейська Солідарність" залишається на сторожі української мови. Ми попереджаємо, що будь-які реваншистські спроби скасувати або внести зміни до мовного закону отримають рішучу відсіч не тільки від наших партійців, а й від усіх патріотів України", - наголошується в заяві.

Раніше до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII.

Автори подання просять суд визначити це провадження як невідкладне і розглянути протягом місяця. Уповноваженими авторів подання є народні депутати від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і Вадим Новинський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед цим протягом кількох тижнів депутати розглядали понад дві тисячі правок до документа.