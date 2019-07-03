Разумков пояснив, що означають слова Богдана про статус російської мови

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що висловлювання глави Офісу Президента Андрія Богдана з приводу можливості надання регіонального статусу російській мові на Донбасі є тільки його особистою позицією.

Про це Разумков сказав на прес-конференції в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це позиція Андрія Богдана, який її озвучив, - він є членом нашої команди, він є главою Офісу Президента, - і на сьогоднішній момент це позиція Андрія", - сказав Разумков.

Він додав, що питання, в тому числі мовне, на регіональних референдумах зараз проблематичне.

"Якщо ми говоримо про те, що раніше говорив Андрій (Богдан - ред.) - про регіональні референдуми тощо, - в першу чергу потрібно буде приймати законодавчу базу, яка дасть можливість впливати на ці процеси, а на сьогоднішній момент поки це обговорювати ще рано... на сьогоднішній момент юридично, я думаю, що це реалізувати буде досить проблематично", - сказала лідер партії.

Він також підкреслив, що єдиною державною мовою в Україні є українська, і "це позиція, яка озвучувалася Володимиром Олександровичем (Зеленським - ред.) протягом всієї виборчої кампанії, в тому числі, й сьогодні".

Як повідомляв Укрінформ 1 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі, однак виступає проти введення другої державної мови.