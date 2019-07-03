Разумков пояснив, що означають слова Богдана про статус російської мови

Разумков пояснив, що означають слова Богдана про статус російської мови

Укрінформ
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що висловлювання глави Офісу Президента Андрія Богдана з приводу можливості надання регіонального статусу російській мові на Донбасі є тільки його особистою позицією.

Про це Разумков сказав на прес-конференції в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це позиція Андрія Богдана, який її озвучив, - він є членом нашої команди, він є главою Офісу Президента, - і на сьогоднішній момент це позиція Андрія", - сказав Разумков.

Він додав, що питання, в тому числі мовне, на регіональних референдумах зараз проблематичне.

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"Якщо ми говоримо про те, що раніше говорив Андрій (Богдан - ред.) - про регіональні референдуми тощо, - в першу чергу потрібно буде приймати законодавчу базу, яка дасть можливість впливати на ці процеси, а на сьогоднішній момент поки це обговорювати ще рано... на сьогоднішній момент юридично, я думаю, що це реалізувати буде досить проблематично", - сказала лідер партії.

Він також підкреслив, що єдиною державною мовою в Україні є українська, і "це позиція, яка озвучувалася Володимиром Олександровичем (Зеленським - ред.) протягом всієї виборчої кампанії, в тому числі, й сьогодні".

Як повідомляв Укрінформ 1 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі, однак виступає проти введення другої державної мови.

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