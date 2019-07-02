Протестувальники на Майдані анонсували нову акцію - під КСУ

У Києві на Майдані Незалежності завершилась акція "Терпіти більше не можна" проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

Також організатори анонсували проведення ще однієї акції - під Конституційним судом України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Давайте прийдемо всі разом під Конституційний Суд о 10:00 у цей четвер, 4 липня, і висловимо свою позицію, що ми проти повернення "регіоналів" у владу", - оголосили зі сцени.

Сьогоднішня акція пройшла спокійно, загалом участь в ній взяли щонайменше триста осіб.

Як повідомлялося, акцію "Терпіти більше не можна" із закликом вийти о 20:00 на Майдан Незалежності було анонсовано у Facebook.

"Російського пропагандиста Шарія та шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати. Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні і за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць Небесної сотні. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан!", - йдеться у описі до події.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.