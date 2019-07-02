У Києві на Майдані Незалежності розпочалася акція "Терпіти більше не можна" проти рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами у депутати ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

На акції присутні щонайменше триста осіб, учасники заходу прийшли без партійної символіки та плакатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це попереджувальна акція, щоб показати ЦВК, що не можна так чинити з одіозними особистостями", - заявили організатори акції з імпровізованої сцени.

Перед початком акції кілька учасників запалили фаєри.

Також на акції чергують представники поліції діалогу.

У цей же час на протилежній стороні від учасників акції "Терпіти більше не можна", поруч із монументом Незалежності, стоять близько 30 прибічників Шарія, які тримають червоні кульки, аплодують та скандують "Шарій".

Акцію "Терпіти більше не можна" із закликом вийти о 20:00 на Майдан Незалежності було анонсовано у Facebook.

"Російського пропагандиста Шарія та шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати. Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні і за законом взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць Небесної сотні. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан!", - йдеться у описі до події.

На Майдані протестують проти реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами у депутати

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня.

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Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.

Фото: Анатолій Сірик, Данііл Шамкін