Секретарка ЦВК обурена рішеннями судів щодо реєстрації Клюєва і Шарія

Секретарка Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька висловила обурення позицією окремих суддів під час розгляду виборчих справ та назвала її зрадою цінностей, які українці захищали на Майдані.

Про це вона заявила на засіданні комісії, у ході якого розглядалися питання реєстрації кандидатів у народні депутати ексглави АП Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особисто мене обурює позиція окремих суддів по виборчих справах взагалі, а в окремих випадках, на мою думку, вона взагалі межує з правовим нігілізмом. ЦВК відмовила в реєстрації пана Клюєва, пана Шарія на тих підставах, що вони протягом останніх п’яти років не перебували на території України. Чи є в когось сумніви, що це правда?”, - сказала Бернацька.

Вона нагадала, зокрема, що стосовно Клюєва ЦВК звернулася до усіх державних органів, до деяких — неодноразово, щоб підтвердити факт його проживання або не проживання на території України протягом останніх п’яти років.

За її словами, деякі органи відповіли, що не мають такої інформації, деякі, що то не їх компетенція, але Генеральна прокуратура надала “обґрунтовану відповідь”, що в рамках кримінального провадження у них є відомості про перебування Клюєва останні п’ять років не на території України.

Секретар ЦВК також зауважила, що щодо Шарія, комісія у судових засіданнях надавала навіть протокол наради ОБСЄ, “де виступала дружина пана Шарія, яка заявляла публічно, що вони з родиною сім років уже не проживають на території України”.

“Верховний суд сказав, що ви (члени ЦВК — ред.) повинні розглянути це питання (реєстрації Клюєва і Шарія — ред.) повторно, але у своїх рішеннях він (суд — ред.) повністю знищив усі ті докази, які ми використовували для обґрунтування наших постанов про відмову, сказавши, що лист ГПУ — це не доказ, протокол наради ОБСЄ — це не доказ”, - підкреслила вона.

Бернацька наголосила, що у рамках чинного законодавства ЦВК зобов’язана виконувати рішення судів, проте назвала подібні ухвали судів “зрадою цінностей, які були захищені українцями на Майдані", а також " базових принципів демократії”.

“Якщо людина тікала з України, то вона тікала офіційно через пункт пропуску і поставила штампик у паспорті про це, і це буде належним доказом у цій справі?! Чи, можливо, якби пан Янукович подав документ як кандидат у народні депутати України, то він, мабуть, також не має штампику у паспорті, й за такою позицією суддів, мабуть, також повинні були його реєструвати кандидатом у народні депутати”, - обурилася секретар Центрвиборчкому.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 2 липня на виконання рішень Верховного Суду зареєструвала колишнього главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати України на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Раніше Клюєву і Шарію було відмовлено в реєстрації у зв’язку з недотриманням ними норми закону про проживання на території України протягом останніх п’яти років.