Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати ще двох кандидатів-мажоритарників
Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок на виконання судових постанов, повідомляє кореспондент Укрінформ.
Як зазначила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька, раніше комісія відмовила самовисуванцям Балозі Івану Івановичу та Герману Миколі Васильовичу в реєстрації кандидатами в народні депутати в ОВО, після чого вони звернулися до суду.
За її словами, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 червня виніс ухвалу про скасування рішення ЦВК щодо відмови в реєстрації Івана Балоги та зобов'язав зареєструвати його кандидатом у народні депутати. 30 червня цю ухвалу суду без змін залишив Верховний Суд.
Водночас Бернацька відзначила, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва 26 червня відмовився задовольнити позов Миколи Германа до ЦВК, але 30 червня Верховний Суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації і зобов'язав комісію повторно розглянути документи Германа.
Як наслідок, ЦВК зареєструвала самовисуванців Івана Балогу - кандидатом у народні депутати в ОВО 70 (Закарпатська область) та Миколу Германа - в ОВО 203 (Чернівецька область).
Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.