Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати ще двох кандидатів-мажоритарників

Центральна виборча комісія зареєструвала Івана Балогу та Миколу Германа кандидатами в народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок на виконання судових постанов, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Як зазначила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька, раніше комісія відмовила самовисуванцям Балозі Івану Івановичу та Герману Миколі Васильовичу в реєстрації кандидатами в народні депутати в ОВО, після чого вони звернулися до суду.

За її словами, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 червня виніс ухвалу про скасування рішення ЦВК щодо відмови в реєстрації Івана Балоги та зобов'язав зареєструвати його кандидатом у народні депутати. 30 червня цю ухвалу суду без змін залишив Верховний Суд.

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Водночас Бернацька відзначила, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва 26 червня відмовився задовольнити позов Миколи Германа до ЦВК, але 30 червня Верховний Суд скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації і зобов'язав комісію повторно розглянути документи Германа.

Як наслідок, ЦВК зареєструвала самовисуванців Івана Балогу - кандидатом у народні депутати в ОВО 70 (Закарпатська область) та Миколу Германа - в ОВО 203 (Чернівецька область).

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.