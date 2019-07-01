Дві третини нинішньої Ради знову балотується до парламенту — ОПОРА

У багатомандатному загальнодержавному та одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах балотується 307 чинних народних депутатів.

Про це розповів аналітик Громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Неберикут під час пресконференції в Укрінформі.

“Щодо структури списків, структури тих осіб, які висунуті кандидатами як в багатомандатному, так і одномандатних округах - є 307 народних депутатів, тобто фактично дві третини чинної Верховної Ради повторно балотується на позачергових виборах 2019 року”, - зазначив він.

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За його словами, третина з цих парламентаріїв іде знову за списками різних партій, а 192 народних депутати — кандидатами в ОВО, здебільшого самовисуванцями.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.