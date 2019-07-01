У Краматорську обсипали борошном кандидата в депутати від «Опоблоку»

У Краматорську обсипали борошном кандидата в народні депутати від «Опозиційною платформи - За життя» Анастасію Петренко, яка балотується в окрузі № 45 (м. Авдіївка).

Цей факт підтвердила на своїй сторінці у Facebook нардеп Наталія Королевська.

«Радикали, підконтрольні людям з команди Петра Порошенка, які залишаються на місцях, напали на кандидата в народні депутати від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ по Авдіївці, координатора гуманітарних місій Національної платформи «ЖІНКИ ЗА МИР» у Донецькій області, Анастасію Петренко», - написала Королевська та опублікувала фотографію Петренко, яка стоїть обсипана борошном на порозі біля будівлі Першого Апеляційного адміністративного суду на вулиці Марата у Краматорську.

Так, 30 червня в суді розглядалася апеляційна скарга щодо законності передвиборчої реклами кандидата від «Опозиційною платформи - За життя» на 47-му окрузі (м. Слов'янськ) Юрія Солода. В цій рекламі використовується слоган «Відновимо відносини з Росією - повернемо мир на Донбас». Петренко прийшла до суду, як одна з прихильників відповідача Солода. У місцевій пресі пишуть, що їй висипали на голову пакет з борошном.