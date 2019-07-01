Вакарчук завітав до Харкова з "Туром змін"

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук з командою провів у Харкові кілька заходів у рамках "Туру змін".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Центральний захід - передвиборча зустріч з харківʼянами - зібрав біля памʼятника Тараса Шевченка кількасот людей, в основному - молодь.

Появу Вакарчука зустріли овацією та скандуванням "Слава Україні - героям слава!". Спілкування відбулось у форматі "запитання-відповідь" та зайняло більше години.

Присутні зустріли оплесками заяву Вакарчука щодо статусу народних депутатів. Він пропонує безумовне скасування недоторканності та введення штрафних санкцій: не прийшов на 25 засідань - залишився без заробітної плати, пропустив 50 - здай мандат.

З приводу державної мови Вакарчук підкреслив: усі громадяни України повинні знати українську, але мають право використовувати рідну мову та підтримувати рідну культуру.

Вакарчук у Харкові з "Туром змін" / Фото: Вʼячеслав Мадієвський, Укрінформ

На підтримку партії "Голос" біля памʼятника виступив 94-річний харківʼянин, професор, колишній в'язень чотирьох концтаборів часів Другої світової війни Ігор Малицький, який подарував Вакарчуку свою книжку про пережите "Тернистий шлях" та закликав присутніх підтримати "наймолодшу політичну партію країни".

Кореспондент Укрінформу запитав Вакарчука, чи є політична сила, з якою він готовий обʼєднатися задля підвищення ефективності законотворчої роботи. Відповідь була така: "Спочатку треба бути обраним, а там, на місці, ми роздивимося та приймемо відповідне рішення. Поки що такої кандидатури для обʼєднання немає".

У Харкові Вакарчук також узяв участь у дискусії про шляхи розвитку освіти, яка відбулася у "Вільному університет Майдан Моніторинг", а також зустрівся із представниками міського ІТ-кластеру.

Увечері на площі Свободи Святослав Вакарчук дав концерт.