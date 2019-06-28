Кандидати від “Слуги народу” підписують меморандум проти кнопкодавства

Кандидати у народні депутати від партії “Слуга народу” підписують Меморандум про відповідальність.

Про це повідомляє партія “Слуга народу” у Facebook.

“Кандидати у народні депутати від партії «Слуга Народу» підписують Меморандум про відповідальність. У ньому, зокрема, передбачене зобов’язання голосувати особисто та добровільне складання повноважень”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що процес підписання розпочався 28 червня.

“Це наша позиція на наступні 5 років. Бути депутатом – це відповідальність, а не просто красивий значок. І я вірю, що ми зможемо стати єдиною командою, яка працюватиме над реалізацією цієї відповідальності", – звернувся до кандидатів голова партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков.