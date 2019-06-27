На Чернігівщині поліція завела справи за фактами реєстрації кандидатів-клонів

На Чернігівщині поліція відкрила кримінальні провадження за фактами реєстрації на виборах до Верховної Ради кандидатів, які вказують членство в неіснуючих партіях, назви яких співзвучні з назвами відомих політичних сил.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Поліція Чернігівщини розслідує кримінальні провадження за фактами реєстрації "двійників" представників політичних партій, що у подальшому може заплутати виборців. "Двійники" використовують бренд політичної партії, але при цьому не є її членами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку виборчої кампанії на офіційному сайті Центральної виборчої комісії виявлено 62 факти реєстрації таких "двійників". На Чернігівщини зареєстровано шістьох таких. За словами речниці ГУНП в області Юлії Ковтун, загалом по Україні "двійники" діляться на дві категорії: ті, що мають однакові прізвища, і ті, хто приписав себе до партії-лідера шляхом використання схожої назви політсили, яку нібито представляє. "Двійники" Чернігівщини належать до другої категорії.