"Голос" відкликає кандидата-мажоритарника через невідповідність критеріям партії

Політична партія «Голос» відкликає кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова.

Таке рішення ухвалив номінаційний комітет політсили за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернувся ряд журналістів-розслідувачів і активістів, повідомляє пресслужба “Голосу”.

“Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів”, - йдеться у повідомленні.

При цьому пресслужба політсили нагадала, що всі кандидати до парламенту від партії «Голос» у мажоритарних округах повинні, зокрема, мати незаплямовану репутацію, відповідати всім вимогам антикорупційного законодавства та закону «Про очищення влади”, ставити суспільні інтереси вище особистих, а також мали не перебувати й не співпрацювати з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами, не мати громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі, не співпрацювати зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами, не протидіяли Революції Гідності, прямо визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня з'їзд партії "Голос", лідером якої є Святослав Вакарчук, затвердив список кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому окрузі, передвиборчу програму партії, а також ухвалив рішення щодо кандидатів, яких політсила підтримає у мажоритарних округах. Так, до списку кандидатів в одномандатних округах увійшли близько 70 осіб, серед яких і чинні народні депутати Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька та Павло Різаненко.

12 червня партія виключила зі списку кандидатів у народні депутати від партії «Голос» в одномандатних округах Тараса Шкітера і Євгена Кугука. Так, у "Голосі" зазначили, що журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат в окрузі №22 у Волинській області Тарас Шкітер був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку. Водночас прізвище кандидата від “Голосу” в київському окрузі №217 Євгена Кугука активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року.

Фото: goloszmin.org