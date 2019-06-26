Гройсман обговорив вибори у Раду із місією спостерігачів ОБСЄ

Уряд України надає важливого значення підготовці та проведенню виборів до Верховної Ради на високому демократичному рівні.

Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з главою Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Альбертом Йонсоном, повідомляє Урядовий портал.

«Ваша місія – місія спостереження – дуже важлива. Ми надаємо важливе значення демократичності виборів. Президентська кампанія продемонструвала світу нашу відкритість і демократичність. Важливо, аби і парламентські вибори пройшли на такому ж високому рівні», - сказав Гройсман.

Як зазначив зі свого боку Йонсон, він із задоволенням прибув в Україну. «Для мене велике натхнення працювати в Україні», – сказав дипломат.

Місія є спостережною і працюватиме в Україні під час підготовки та проведення парламентської кампанії.

Йонсон родом з Ісландії, багато років працював в уряді Ісландії та на дипломатичних посадах. З 2018 року очолює Місію БДІПЛ ОБСЄ, зокрема спостерігав за проведенням президентських виборів у Литві.