Порошенко просить Раду і МЗС не пускати на вибори спостерігачів-росіян

“Я сьогодні, користуючись наявністю такої великої кількості телекамер, звертаюся до Верховної Ради, звертаюся до МЗС уважно розглянути позицію щодо місії Ради Європи по спостереженню за парламентськими виборами в Україні. Я вношу пропозицію, що ми не допустимо, якщо в складі цієї місії будуть спостерігачі-росіяни. Це є категорично і кардинально неприйнятним для всього народу”, - наголосив Порошенко.

Експрезидент додав, що “не їм нас учити демократії, не їм перевіряти нас, з якою демократичністю відбуваються вибори в Україні”.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує повернення Росії до Асамблеї без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Зі свого боку постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Київ відкликає зі Страсбурга посла при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ.

Також Клімкін порадив ВР відкликати запрошення спостерігачів ПАРЄ на парламентських виборах в Україні.