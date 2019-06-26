Поліція з'ясувала, хто кинув димову шашку у натовп під час зустрічі з Порошенком

“25 червня, близько 20.15 у місті Стрий на Майдані Незалежності під час зустрічі одного з кандидатів у депутати Верховної Ради України з виборцями, невідомий застосував димову шашку. Поліцейські затримали правопорушника на місці. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець”, - йдеться у повідомленні.

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За інформацією поліції, хлопця опитали та склали адміністративний протокол за ст.195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні увечері у місті Стрий на Львівщині була здійснена спроба за допомогою димових шашок зірвати зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка з громадою.