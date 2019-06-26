Поліція з'ясувала, хто кинув димову шашку у натовп під час зустрічі з Порошенком
Укрінформ
Поліція встановила особу зловмисника, який кинув димову шашку в натовп під час зустрічі з виборцями одного з кандидатів до ВР у місті Стрий на Львівщині.
Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Львівській області.
“25 червня, близько 20.15 у місті Стрий на Майдані Незалежності під час зустрічі одного з кандидатів у депутати Верховної Ради України з виборцями, невідомий застосував димову шашку. Поліцейські затримали правопорушника на місці. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, хлопця опитали та склали адміністративний протокол за ст.195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні увечері у місті Стрий на Львівщині була здійснена спроба за допомогою димових шашок зірвати зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка з громадою.