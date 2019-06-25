У Стрию намагалися димовими шашками зірвати зустріч Порошенка з громадою

У Стрию здійснена спроба за допомогою димових шашок зірвати зустріч п'ятого президента України Петра Порошенка з громадою.

Про це повідомив прес-секретар політика Святослав Цеголко у Facebook.

"Стрий. Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадою", - написав він.

Цеголко також звертає увагу на два моменти: те, що один з провокаторів був російськомовним; а також що шашки кинули під час заяви Порошенка щодо спроб заборонити українську церкву.

"Реванш не пройде!" - наголосив прес-секретар Порошенка.