Заяви Портнова підпадають під кримінальну відповідальність — адвокат Порошенка

Правоохоронці мають надати правову оцінку заявам ексзаступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова до Державного бюро розслідувань щодо п’ятого Президента Петра Порошенка, відповідне кримінальне провадження зареєстровано.

Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За такі дії треба відповідати, відповідальність за це передбачена Кримінальним кодексом, стаття 383 — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, відповідно ми ведемо цю роботу. Зараз я можу сказати, що зареєстровано кримінальне провадження стосовно чотирьох епізодів діяльності пана Портнова, а саме: стосовно епізоду із захопленням українських моряків (у Керченській протоці — ред.), заяви його щодо телеканалу “Прямий”, стосовно “Кузні на Рибальському” і щодо Вищої ради правосуддя”, - сказав адвокат.

За його словами, усі заяви Портнова на Порошенка до ДБР мають на меті не домогтися справедливості або реалізації норм законодавства, а йдеться про “політичні операції, створення інформаційних приводів”.

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“Ці заяви скроєні за одним чітким лекалом, тобто перераховуються якісь події, потім додаються слова “імовірно”, “за переконанням”, “за наявною інформацією”, потім оголошується, що начебто якісь за цими подіями стоять кримінальні правопорушення, і далі йде вимога до ДБР розслідувати це, перевірити, з’ясувати”, - стверджує Головань.

Адвокат переконаний, що цим заявам має бути надана “належна правова оцінка”.

Як повідомлялося, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов раніше подав низку заяв до Державного бюро розслідувань про нібито "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.