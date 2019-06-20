Губерський скасував свій наказ про призначення Портнова професором КНУ

Ректор КНУ імені Шевченка Леонід Губерський скасував свій наказ щодо призначення професором кафедри конституційного права юридичного факультету ексзаступника глави АП Андрія Портнова.

Відповідний наказ ректор підписав у присутності активістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наказ від 20 червня 2019 року про зарахування Портнова А.В. на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету університету скасувати. Ректор Леонід Васильович Губерський", - зачитав документ один з організаторів протесту.

Студенти зустріли оприлюднену інформацію оплесками та виконали гімн України.

Наразі під будівлею університету активісти святкують та їдять замовлену раніше піцу. Також поруч із головним корпусом чергує машина швидкої допомоги.

Раніше під кабінетом ректора сталась невелика штовханина - охорона університету та правоохоронці відмовились пропускати до кабінету представників ЗМІ.