Повідомлень про виборчі порушення значно побільшало - МВС

В Україні перед проведенням позачергових парламентських виборів вдвічі зросла кількість повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Про це під час пресконференції зазначив радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аналізуючи сьогоднішні події, ми бачимо десь уже другий день практично зростання правопорушень. Якщо було їх в середньому по 70-80, то сьогодні їх вже більше 150... Маємо за добу 154 порушення, загалом - 691 повідомлення про порушення з початку виборчої кампанії", - заявив він.

Як зазначив Стойко, найбільше таких повідомлень зафіксовано у Києві, у Луганській, Запорізькій, Харківській та Одеській областях.

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Він також зазначив, що загалом було розпочато 23 кримінальних провадження: 15 проваджень пов’язано з порушенням виборчого законодавства і 7 – з проведенням виборів.