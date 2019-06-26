У Раду балотуються загалом 5845 кандидатів

ЦВК зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальна кількість кандидатів у народні депутати, які беруть участь у балотуванні на сьогодні 5845 осіб: у виборчих списках політичних партій - 2674 особи, одномандатні виборчі округи - 3171 особа", - зазначила вона. Таким чином, за даними, оприлюдненими на брифінгу, загалом зареєстровано в одномандатних виборчих округах 3 тисячі 171 кандидат у народні депутати, у тому числі: 1 тисяча 735 тих, які балотуються у порядку самовисування, 1 тисяча 436 висунутих політичними партіями.

Також зареєстровано 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.