Суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи партії Саакашвілі

Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва скасував постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" та зобов'язав повторно розглянути подані політсилою документи.

Відповідне рішення суд ухвалив уночі 25 червня, розглянувши адміністративний позов захисту Саакашвілі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд вирішив адміністративний позов політичної партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" задовольнити, скасувати постанову 10205 від 23.06.2019 року про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах, а також представника цієї партії в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах 21.07.2019 року. Зобов'язати Центральну виборчу комісію повторно розглянути подані 20.06.2019 року політичною партією "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" документи для реєстрації кандидатів у народні депутати України... та представника цієї партії в ЦВК з правом дорадчого голосу на позачергових виборах 21.07.2019 року з урахуванням висновків суду", - зазначив головуючий суддя Володимир Аліменко, озвучуючи текст рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 24 червня представники та прихильники партії «Рух нових сил» влаштували акцію під будівлею ЦВК через недопуск партії до участі у виборах. Ворота до будівлі ЦВК були закриті, людей не пускали на територію.

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Саакашвілі заявив, що його команда оскаржить рішення Центрвиборчкому про недопуск їхніх кандидатів до парламентських виборів.

У Центрвиборчкомі повідомили, що копію постанови ЦВК і копію протоколу засідання ради партії "Рух нових сил" від 8 травня і протоколу позачергового з'їзду партії від 10 червня направлять до поліції для перевірки.