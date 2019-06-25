ЦВК зареєструвала ще 841 кандидата-мажоритарника та списки трьох партій

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 841 кандидата в народні депутати в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів за партійними виборчими списками в загальнодержавному виборчому окрузі під час позачергових парламентських виборів.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на нинішньому засіданні Центрвиборчком зареєстрував 229 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів.

Також комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати в ОВО, висунутих політичними партіями "Опозиційний блок", "ВО "Свобода", "Сила людей", "Свідома нація", "Об'єднання "Самопоміч", "Партія місцевого самоврядування", "Патріот", "Разом сила", "Сила і честь", "Єдність", "Слуга народу", "Удар Віталія Кличка" та "Аграрна партія України".

Таким чином, усього станом на 25 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано орієнтовно понад три тисячі кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах.

Крім того, на засіданні у вівторок ЦВК зареєструвала ще 339 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі: 174 – від Аграрної партії України, 122 - від партії "Патріот" та 43 - від Партії зелених України.

Таким чином, всього станом на 25 червня ЦВК зареєструвала орієнтовно понад дві тисячі кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 21 політичної партії, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки та проведення позачергових парламентських виборів ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

Читайте також: ЦВК затвердила кошторис для закордонних виборчих дільниць

Остаточні дані щодо кількості зареєстрованих кандидатів у народні депутати в ЦВК пообіцяли оприлюднити на брифінгу 26 червня.