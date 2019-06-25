Вибори до Ради: спостерігачі ENEMO прибули в Україну

Довготермінові спостерігачі Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) напередодні прибули в Україну і вирушили в регіони, де працюватимуть протягом п'яти тижнів.

Про це заявив на пресконференції у вівторок, 25 червня, голова ENEMO Златко Вуйович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місія буде складатися з 12 членів основної команди, 40 довготермінових спостерігачів та 76 короткотермінових спостерігачів... Довготермінові спостерігачі вчора прибули в Україну і наразі вирушили в регіони, де перебуватимуть п'ять тижнів і будуть подавати тижневі звіти основній команді. У день виборів до них приєднаються короткотермінові спостерігачі", - сказав Вуйович.

Він поінформував, що до основної команди Місії входять аналітики, які будуть зустрічатися з різними зацікавленими сторонами, щоб скласти повну картину виборчого процесу в Україні. Аналітики підготують три звіти: проміжний, який буде презентований за тиждень чи два до виборів, заяву відразу після дня виборів і, нарешті, фінальний звіт з висновками про весь виборчий процес.

На прохання журналістів прокоментувати перші враження від виборчого процесу, який триває вже місяць, Вуйович зауважив, що методологія Місії не дозволяє робити якісь висновки вже зараз, вони будуть презентовані у першому проміжному звіті.

Міжнародна місія зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України 21 липня 2019 року фінансується USAID через NDI, Посольством Федеративної Республіки Німеччина у Києві та Королівством Нідерланди.