Вибори до Ради: спостерігачі ENEMO прибули в Україну

Вибори до Ради: спостерігачі ENEMO прибули в Україну

Укрінформ
Довготермінові спостерігачі Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) напередодні прибули в Україну і вирушили в регіони, де працюватимуть протягом п'яти тижнів.

Про це заявив на пресконференції у вівторок, 25 червня, голова ENEMO Златко Вуйович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місія буде складатися з 12 членів основної команди, 40 довготермінових спостерігачів та 76 короткотермінових спостерігачів... Довготермінові спостерігачі вчора прибули в Україну і наразі вирушили в регіони, де перебуватимуть п'ять тижнів і будуть подавати тижневі звіти основній команді. У день виборів до них приєднаються короткотермінові спостерігачі", - сказав Вуйович.

Він поінформував, що до основної команди Місії входять аналітики, які будуть зустрічатися з різними зацікавленими сторонами, щоб скласти повну картину виборчого процесу в Україні. Аналітики підготують три звіти: проміжний, який буде презентований за тиждень чи два до виборів, заяву відразу після дня виборів і, нарешті, фінальний звіт з висновками про весь виборчий процес.

Читайте також: Україна має відкликати запрошення ПАРЄ моніторити вибори - Геращенко

На прохання журналістів прокоментувати перші враження від виборчого процесу, який триває вже місяць, Вуйович зауважив, що методологія Місії не дозволяє робити якісь висновки вже зараз, вони будуть презентовані у першому проміжному звіті.

Міжнародна місія зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України 21 липня 2019 року фінансується USAID через NDI, Посольством Федеративної Республіки Німеччина у Києві та Королівством Нідерланди.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-