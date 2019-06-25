Україна має відкликати запрошення ПАРЄ моніторити вибори - Геращенко

Якщо російська делегація матиме всі права у ПАРЄ, то Україна має відкликати запрошення до Асамблеї направити спостережну місію за позачерговими парламентськими виборами в Україні.

Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, коментуючи наслідки скасування у ПАРЄ санкцій проти російської делегації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Так само є ще одне дискусійне питання. Ми хотіли б, щоб наш президент не по фонтанах бігав і відмовчувався, а якось висловив свою позицію з приводу того, а що ми тепер робимо з делегацією спостерігачів ПАРЄ на українських виборах?» - зауважила Геращенко.

Вона нагадала, що шість представників російської делегації голосували за анексію Криму і за введення російських військ.

«Тепер вони ходять цими приміщеннями. І вони тепер мають право брати участь у спостережних місіях. Вони приїдуть до нас на вибори спостерігачами? Частина нашої делегації вважає, що Київ має відізвати запрошення до ПАРЄ брати участь спостерігачів на цих парламентських виборах», - заявила народний депутат.

Вона відзначила, що організація, яка сама стала на шлях самознищення, не може вчити Україну демократії.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.