Семенченко вирішив не балотуватися до Ради, аби не

Семенченко вирішив не балотуватися до Ради, аби не "партизанити"

Укрінформ
Народний депутат Семен Семенченко відмовився балотуватися до ВР IX скликання, бо вважає, що його досвід і організаційні здібності будуть кориснішими для України, ніж “партизанська війна” опозиційного депутата.

Про це Семенченко повідомив у Facebook.

“Я прийняв рішення не балотуватися до Верховної Ради 9 скликання. Перебування у ВР зараз вже не допомагає, а заважає мені в боротьбі за Україну. Якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження, на твої депутатські запити приходять відписки, а твої законопроекти роками не вносяться в порядок денний”, - написав депутат.

До цього Семенченко додав, що на жаль, “так і не зміг спертися в своїх ініціативах на ту політичну команду з якою я прийшов в парламент в 2014. Ні в 2015, ні в 2016, ні в 2017-18 роках. Тому, на початку цього року, я повідомив про вихід з партії Самопоміч”.

Депутат обіцяє протягом цього тижня викласти звіт про виконану за п'ять років роботу. Але вже зараз стверджує, що йому “не соромно ні за один свій день у ВР, за жодне своє рішення”. “Я йду з парламенту з тим же з чим туди прийшов - з чистими руками і чистою совістю”, - заявив Семенченко.

Читайте також: Кучма має пояснити, які вказівки дав Зеленський щодо торгівлі з ОРДЛО - експерт

Також він повідомив, що має на майбутнє три великих проєкти. Перший - створення політичної структури “з людей які не тільки коментують політичні події і торгують обличчям на олігархічних телеканалах”. Другий - “міжнародний, але український проект” з допомоги ветеранам російсько-української війни у працевлаштуванні і професійній кар'єрі у сфері безпеки. Семенченко планує очолити цей проект після того, як складе депутатські повноваження. І третє - “деякі важливі проєкти у військовій сфері де мій досвід і організаційні здібності принесуть Україні більше користі ніж “партизанська війна” опозиційного депутата - одинака у ВР”, - пояснив Семенченко.

Як повідомляв Укрінформ, про відмову балотуватися до Верховної Ради наступного скликання вже заявили чинні нардепи Антон Геращенко, Ганна Гопко, Сергій Березенко та Мустафа Найєм.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-