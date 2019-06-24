Семенченко вирішив не балотуватися до Ради, аби не "партизанити"

Народний депутат Семен Семенченко відмовився балотуватися до ВР IX скликання, бо вважає, що його досвід і організаційні здібності будуть кориснішими для України, ніж “партизанська війна” опозиційного депутата.

Про це Семенченко повідомив у Facebook.

“Я прийняв рішення не балотуватися до Верховної Ради 9 скликання. Перебування у ВР зараз вже не допомагає, а заважає мені в боротьбі за Україну. Якщо ти не член правлячої коаліції і не йдеш на договорняки, то система блокує твої повноваження, на твої депутатські запити приходять відписки, а твої законопроекти роками не вносяться в порядок денний”, - написав депутат.

До цього Семенченко додав, що на жаль, “так і не зміг спертися в своїх ініціативах на ту політичну команду з якою я прийшов в парламент в 2014. Ні в 2015, ні в 2016, ні в 2017-18 роках. Тому, на початку цього року, я повідомив про вихід з партії Самопоміч”.

Депутат обіцяє протягом цього тижня викласти звіт про виконану за п'ять років роботу. Але вже зараз стверджує, що йому “не соромно ні за один свій день у ВР, за жодне своє рішення”. “Я йду з парламенту з тим же з чим туди прийшов - з чистими руками і чистою совістю”, - заявив Семенченко.

Також він повідомив, що має на майбутнє три великих проєкти. Перший - створення політичної структури “з людей які не тільки коментують політичні події і торгують обличчям на олігархічних телеканалах”. Другий - “міжнародний, але український проект” з допомоги ветеранам російсько-української війни у працевлаштуванні і професійній кар'єрі у сфері безпеки. Семенченко планує очолити цей проект після того, як складе депутатські повноваження. І третє - “деякі важливі проєкти у військовій сфері де мій досвід і організаційні здібності принесуть Україні більше користі ніж “партизанська війна” опозиційного депутата - одинака у ВР”, - пояснив Семенченко.

Як повідомляв Укрінформ, про відмову балотуватися до Верховної Ради наступного скликання вже заявили чинні нардепи Антон Геращенко, Ганна Гопко, Сергій Березенко та Мустафа Найєм.