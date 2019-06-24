Однопартійців Саакашвілі пустили на територію ЦВК

Прихильників і членів партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі пустили на територію Центральної виборчої комісії.

Перед цим ворота на вході до ЦВК понад годину були закриті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як розповіла Укрінформу представниця партії Рух нових сил Олена Терещенко, ворота були відкриті після приїзду оперативно-слідчої групи поліції.

Наразі члени партії “Рух нових сил” пройшли на площу перед будівлею ЦВК. Вони збираються пройти до приміщення комісії, щоб забрати офіційний документ про відмову в реєстрації кандидатів від партії на позачергових парламентських виборах. Потім, за словами другого номера партії “Рух нових сил” Давіда Сакварелідзе, представники партії оскаржуватимуть рішення комісії в Окружному адміністративному суді Києва.

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Як повідомляв Укрінформ, прихильники Руху нових сил збиралися біля ЦВК о 12 годині на акцію проти рішення комісії відмовити у реєстрації кандидатам від партії для участі у позачергових парламентських виборах. Після початку акції ворота перед будівлею Центрвиборчкому закрили й на територію не пускали членів партії Михайла Саакашвілі. Партійці викликали на місце наряд поліції.

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. У ЦВК зазначили, що указ Президента України про позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року виданий 21 травня 2019 року. Отже, розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений.

Саакашвілі заявив, що його команда оскаржить рішення Центрвиборчкому про недопуск їхніх кандидатів до парламентських виборів.

У Центрвиборчкомі повідомили, що копію постанови ЦВК і копію протоколу засідання ради партії "Рух нових сил" від 8 травня і протоколу позачергового з'їзду партії від 10 червня направлять до поліції для перевірки.