Ексведучий Євробачення йде на вибори від "Слуги народу"
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Укрінформ
Телеведучий Олександр Скічко балотуватиметься до Верховної Ради по мажоритарному округу 197 на Черкащині від партії «Слуга народу».
Про це він повідомив у Instagram.
«Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п'ять років, їздити розбитими дорогами. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни», — сказав Скічко.
Він додав, що вірить "у нашого президента, в партію "Слуга народу", і що народ їх підтримає.
Дочасні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.