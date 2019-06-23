Ексведучий Євробачення йде на вибори від "Слуги народу"

Телеведучий Олександр Скічко балотуватиметься до Верховної Ради по мажоритарному округу 197 на Черкащині від партії «Слуга народу».

Про це він повідомив у Instagram.

«Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п'ять років, їздити розбитими дорогами. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни», — сказав Скічко.

Він додав, що вірить "у нашого президента, в партію "Слуга народу", і що народ їх підтримає.

Дочасні вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.