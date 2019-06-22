Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка, який пояснив втечу "кінними змаганнями" - ЗМІ

Суд погодився з аргументами Онищенка, що той з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту «у статусі вершника». На підтвердження цього Онищенко надав лист від громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України». Суд задовольнив клопотання депутата-втікача та зобов'язав ЦВК зареєструвати його кандидатом у народні депутати на позачергових виборах Верховної Ради.

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«Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по даний час», – йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах. У той же день ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації “оскільки ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України”.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. На момент голосування він уже перебував за кордоном.

За даними слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на суму понад 740 млн грн.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.