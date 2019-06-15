Онищенку відмовили в реєстрації кандидатом у депутати

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом у народні депутати п'ятьом особам, зокрема й Олександру Онищенку, який перебуває у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Онищенка О.Р., висунутого Соціалістичною партією України в ОВО № 93, оскільки, зокрема, ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відмовлено в реєстрації: Овчаренко М.Ю. – в ОВО № 95, Ютіна С.В. – в ОВО № 184, Шоломитського В.В. – в ОВО № 222, а також Поровського М.І., висунутого Республіканською християнською партією в ОВО № 154, у зв’язку з відсутністю необхідних документів, зазначених відповідно у частинах другій та першій статті 55 виборчого закону.

Раніше секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька повідомила, що народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах.

Як повідомляв Укрінформ, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. На момент голосування він уже перебував за кордоном.

За даними слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на суму понад 740 млн грн.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.